Golzwarden Dachpfannen rutschen gleich reihenweise in die Tiefe und zerschellen am Boden, Holzbalken knistern, Rauwolken steigen weithin sichtbar in den Himmel. Hör- und sichtbare Zeichen einer kleinen Katastrophe: Am Donnerstagnachmittag steht der Dachstuhl der St.-Bartholomäus-Kirche in Flammen. Nur die Stundenglocke im kleinen Turm der brennenden Kirche schlägt unverdrossen.

