Golzwarden Es ist nicht ganz klar, was am Freitag in der Golzwarder St.-Bartholomäus-Kirche überwiegt: die Freude über das Gerettete oder die Trauer über die Zerstörung, die das Feuer am Nachmittag zuvor angerichtet hat. Während die Flammen Dach und Zwischendecke des Chores der historischen Kirche weitgehend zerstört haben, ist der Altar zumindest erhalten geblieben. Während die hölzerne Sakristei mit den Utensilien für das Abendmahl verschwunden ist, sind die Kirchenfenster heil. Während die großen Kronleuchter abgestürzt sind, ist das Taufbecken vollkommen unversehrt – selbst die Margeriten darin blühen noch. Auch die hölzerne Empore und die Arp-Schnitger-Orgel konnte die Feuerwehr vor den Flammen retten, beide haben aber jede Menge Löschwasser abbekommen, ebenso wie die bemalte Holzbalkendecke. Dass die trockene Erntekrone noch unversehrt auf dem Dachboden hängt und die große Osterkerze nicht geschmolzen ist, sind die kleinen Wunder am Rande. Wie groß die Schäden tatsächlich sind, werden genaue Untersuchungen in den nächsten Wochen zeigen.

