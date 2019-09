Grabstede Die Liste der Krankheiten, die diese Bäume haben, ist lang: Befall von Brandkrustenpilz, Schieferschillerporling und Trameten, Weißfäule, Wunden am Stammfuß, morsche Wurzelanläufe, Spechtlöcher mit Stammfäule, Druckzwiesel mit Ohrenbildung. 21 Bäume – die meisten von ihnen Birken und einige Kastanien – an der Straße Bentshöcht in Grabstede sind so krank, dass sie gefällt werden müssen. Damit verliert die Straße ihren Allee-Charakter, doch die Gemeinde Bockhorn sieht keine andere Möglichkeit.

Sandra Binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir