Grabstede „Ich hab’ soviel Brennspiritus, dass ich damit bis 2030 heizen könnte und viel zu viel Hundefutter“, sagt Werner Bodeit. „Ich weiß gar nicht wohin damit.“ In den vergangenen Tagen hat der Aussteiger, der zurzeit am Birkhuhnweg in Grabstede in einer Schutzhütte lebt, viel Hilfsbereitschaft erfahren – zu viel. Denn das, was die vielen Leute, die ihn besucht haben, vorbeigebracht haben, kann er gar nicht alles selbst verbrauchen.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe