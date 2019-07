Gristede Um 17.44 Uhr bog das Löschfahrzeug 10 auf die Schulstraße zum neuen Gerätehaus ein. Da warteten schon mehr als 50 Dörfler auf die Ankunft der zehn Feuerwehrmänner. Die waren bereits am Sonntag zum Hersteller gefahren, um ihr Auto endlich abholen zu können. Nach Abnahme, Einweisung und einer Führung durch das Werk nahe Ulm, machten sie sich nach 8 Uhr am Morgen auf die 650 Kilometer lange Fahrt nach Gristede. „So viele Kilometer wird das Fahrzeug am Stück wohl nicht mehr zurücklegen“, scherzte Ortsbrandmeister Torsten Hots beim Aussteigen nach der langen Fahrt.