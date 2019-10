Großenmeer Man muss den Kopf schon ein bisschen in den Nacken legen, um die Halloween-Dekoration von Stefan Lissfeld und Aiko Bartsch in Großenmeer zu erfassen. Immerhin ist das sprechende Gruselhaus sechs Meter hoch und nimmt die komplette Fassade des Wohnhauses am Marktplatz in Großenmeer ein. Die beiden Männer haben halloweentechnisch eher in üppigen Dimensionen gedacht, geplant und schließlich gebaut.

