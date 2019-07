Hahn-Lehmden Ein Feuer hat in der Nacht zu Mittwoch eine Lagerhalle für Kunstharze auf dem Gelände der Firma Robert Kraemer in Hahn-Lehmden zerstört. 120 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Einer vorsichtigen Schätzung der Polizei zufolge entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Feuerwehrmann kam allerdings wegen eines Kreislaufzusammenbruchs ins Krankenhaus, konnte aber bereits am Mittwochmorgen wieder entlassen werden.