Hahn-Lehmden /Rastede In den früheren Minchen Kroog in Hahn-Lehmden kehrt wieder Leben ein. Natalie Betke und Konrad Wienekamp, Geschäftsführer der Fleischerei „Ihmann Teamwork“, haben die ehemalige Gaststätte gekauft und das Gebäude in den vergangenen Wochen vollständig renoviert. Am Sonntag, 3. November, haben Interessierte ab 12 Uhr Gelegenheit, einen ersten Blick in die Räume zu werfen. Kommenden Dienstag nimmt die Fleischerei dann den regulären Betrieb auf.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe