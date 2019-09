Hannover Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will ein Waffenverbot für Neonazis. Im Landtag hat der SPD-Politiker am Mittwoch dafür geworben, gesetzliche Hürden abzubauen, um Rechtsextremen künftig leichter Waffen abnehmen zu können. „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir es hinbekommen können, allen Rechtsextremisten in Niedersachsen die Waffen wegzunehmen, da wir feststellen müssen, dass trotz der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz, der Polizei und den Waffenbehörden dies nicht immer gelingt. Und zwar deshalb, weil das Waffenrecht sehr hohe Hürden setzt. Ich finde, wir sollten darüber nachdenken, ob die Hürden nicht zu hoch sind“, sagte Pistorius. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Anja Piel, dankte dem Innenminister für seinen Vorstoß und fügte hinzu: „Es darf nicht sein, dass in diesem Land gewaltbereite Neonazis legal an Waffen kommen. Wir brauchen einen sensibleren Umgang und einen wachsamen Blick auf die Genehmigung von Waffenbesitz.“

