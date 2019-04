Hannover /Im Nordwesten Knusperflakes, Haselnuss, Vollmilch, Joghurt und Nugat – fünf Schokoladensorten stehen zur Auswahl. Drei Lieblingssorten dürfen sich Besucher der Hannover Messe am „Schok-O-Maten 4.0“ des Oldenburger Informatikinstituts Offis aussuchen. Kurze Zeit später legt der Robotergreifarm auch schon los und die einzelnen Schokotäfelchen in einen kleinen blau-weißen Karton, schiebt die Schachtel noch fix zu und fertig. Auftrag ausgeführt, Dr. Frank Oppenheimer, Offis-Bereichsleiter Produktion, lächelt zufrieden und betont: „Unser Modell demonstriert, wie Fabriken in Zukunft Einzelstücke automatisiert anfertigen und wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten können. Der Roboterarm eignet sich beispielsweise, um Menschen sehr monotone Arbeiten abzunehmen oder wenn mit Stoffen gearbeitet wird, von denen Gesundheitsgefahren ausgehen“, erklärt Oppenheimer. Letzteres ist bei Schokolade eher nicht der Fall, es sei denn, man betätigt den „Schok-O-Maten 4.0“ zu häufig und übertreibt es mit dem Schokoladenkonsum.