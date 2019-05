Hannover Die Landkreise und kreisfreien Städte im früheren Regierungsbezirk Weser-Ems warnen die Landesregierung vor einer Kürzung der Budgets für die Berufsbildenden Schulen (BBS). In einem unserer Redaktion vorliegenden Brandbrief an Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) fordern die sechzehn Unterzeichner aus Westniedersachsen eine „Stärkung der ohnehin unterversorgten Berufsbildenden Schulen“. Sie kritisieren die Kürzung eines Sonderbudgets aus Restmitteln, mit denen die BBS Fortbildungen, Dienstreisen und befristete Arbeitsverträge finanziert haben. Die beabsichtigte Kürzung hatte bereits im Februar zu wütenden Protesten der Schulen geführt. Dem Aufruf haben sich alle Schulträger der Region angeschlossen – von der Grafschaft Bentheim bis in die Wesermarsch und vom Landkreis Osnabrück bis nach Aurich.