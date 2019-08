Hannover /Leipzig Die Basis für das Bündnis wurde in Belgien gelegt: Vor zwei Jahren reisten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsstaatsministerin Petra Köpping in die Stadt Mechelen. Die zwei SPD-Politiker, beide langjährige Kommunalpolitiker, wollen dasselbe: Wissen, wie Mechelens Bürgermeister Bart Somers den berüchtigten Ort mit Integration und Law-and-Order zur Vorzeigestadt umgekrempelte. Seitdem stehen die beiden SPD-Politiker in Kontakt. Zwei Jahre später stehen Pistorius und Köpping in einem Hotel in Leipzig und verkünden ihre Kandidatur für den SPD-Vorsitz.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe