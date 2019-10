Hannover Niedersachsen hat für das laufende Schuljahr 1789 Lehrerstellen an allgemein bildenden öffentlichen Schulen besetzt. Insgesamt waren 1900 ausgeschrieben, so dass 94 Prozent der Posten als besetzt gelten. Das teilte Kultusminister Grant Hendrik Tonne vor Journalisten mit. „ Vor dem Hintergrund des allgemeinen Lehrkräftemangels ist dieses Ergebnis sehr respektabel“, sagte der SPD-Politiker. Da im laufenden Kalenderjahr bisher über 800 Lehrkräfte mehr eingestellt wurden, als in Pension gegangen sind, erwartet Tonne eine steigende Unterrichtsversorgung. Die lag im vergangenen Schuljahr im Durchschnitt bei 99,4 Prozent und dürfte im laufenden „bei knapp unter 100 Prozent im Durchschnitt liegen“, sagte Tonne. 141 der Neulinge sind Quereinsteiger, damit geht ihr Anteil leicht zurück.

