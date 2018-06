Hannover /Oldenburg Die Reaktionen schwanken zwischen Schock und Entsetzen, als das Gesundheitsministerium am Donnerstag den Landtagsausschuss über die Sterbequote nach speziellen Bauchspeicheldrüsen-Operationen am Klinikum Oldenburg informiert. „Erschreckend“, kommentiert der FDP-Abgeordnete Horst Kortlang, der zusammen mit der Grünen-Kollegin Meta Janssen-Kucz („Schockierende Zahlen“) die Unterrichtung verlangt hat. „Vorfälle wie in Oldenburg machen uns sehr besorgt“, ergänzt Gudrun Pieper für die CDU und Thela Wernstedt (SPD), selbst Ärztin, fordert weitere Konsequenzen nach der „Mordserie“ durch den Pfleger Niels Högel und nach verschiedenen „Skandalen“ der Vergangenheit: „Dafür liegt die Verantwortung in der Führung.“

