Hannover /Oldenburg Die AfD-Fraktion hat am Dienstag im niedersächsischen Landtag eine deutlich härtere Gangart gefordert, wenn es zu ausufernden Hochzeitskorsos kommt, so wie beispielsweise am Ostersamstag auf der Autobahn 28. Etwa 25 hochwertige Fahrzeuge hatten am Autobahnkreuz Oldenburg-Ost zeitweise den gesamten Verkehr ausgebremst. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu Unfällen mit Schwerverletzten oder gar Todesfällen kommt“, meint Jens Ahrends, AfD-Abgeordneter und innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion aus der Gemeinde Edewecht (Kreis Ammerland). In Nordrhein-Westfalen habe die Polizei am letzten Aprilwochenende 27 Mal wegen „verkehrsgefährdender Hochzeitskorsos“ ausrücken müssen. Auch in Niedersachsen habe es teilweise noch schwerwiegendere Vorfälle als in Oldenburg gegeben, etwa in Hannover und Burgdorf.