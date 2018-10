Harkebrügge /Barßel Es ist ruhig in diesen Tagen am Kammersand. Nur ganz leicht hört man die Drehung der Rotoren der sechs Windräder des Bürgerwindparks, wenn man direkt unter ihnen steht. So ruhig wie jetzt im Betrieb war es in den letzten Jahren eigentlich nie, wenn es um das Thema „Windpark Kammersand“ ging. Zuletzt wurde es am Freitag vergangener Woche etwas lauter. Die Einweihung des Bürgerwindparks wurde mit Messe, Musikverein und anschließender Party gefeiert. „Das war einfach schön. Die ganze Last ist schon ein wenig von einem abgefallen, und wir haben wirklich ausgiebig gefeiert“, sagt Christoph Raming, Geschäftsführer der Bürgerenergie Barßel EG, die den Windpark betreibt.

