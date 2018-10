Havekost /Landkreis Selten wohl hat sich eine Anschaffung für den Landkreis Oldenburg so schnell rentiert: Rund 220 000 Euro an Buß- und Verwarngeldern hat die neue mobile Geschwindigkeits-Überwachungsanlage seit Anfang des Jahres in die Kreiskasse gespült, die Anschaffungskosten von gut 150 000 Euro haben sich längst amortisiert.

