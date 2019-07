Heinefelde Der 50 Meter hohe Turm ist weithin sichtbar, nachts sogar bunt illuminiert: In Heinefelde steht auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld die derzeit einzige Bohrstelle des Energie-Riesen Exxon-Mobil im Nordwesten. „Dötlingen Z3A“ heißt die Bohrstelle im Firmenjargon, aus der ab Herbst Erdgas aus einer Tiefe von etwa 3800 Meter gefördert werden soll. Allein in der Region Südoldenburg, zu der auch Standorte in Wildeshausen, Dötlingen und Großenkneten gehören, betreibt Exxon-Mobil insgesamt 90 Erdgas-Förderstellen.

