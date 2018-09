Hengstforde Schwindelfrei muss Gerold Meints in seinem Beruf in jedem Fall sein. Denn der Bad Zwischenahner ist Reet-Dachdecker. Er verarbeitet getrocknetes Schilf, auch Reith genannt. Sein Arbeitsplatz lag diesmal hoch über dem Aper Tief, denn bei der Hengstforder Mühle standen Ausbesserungsarbeiten an. Von der Galerie aus über eine Leiter kletterte er hinauf zum reetgedeckten Achtkant, immer auf der Suche nach schadhaften Stellen und brüchigem Material. Griffbereit hatte er ein Bündel mit 1,20 Meter langem Reet, das er büschelweise an die richtige Position schob und anschließend mit einem Schlagbrett in Form brachte.

