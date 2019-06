Hohenböken „Das hier heute“, sagt Sandra Baba und blickt freudestrahlend in die Runde, „ist das Resultat von drei Jahren Zusammenarbeit in der Flüchtlingshilfe.“ Was die Integrationsberaterin der Diakonie in Ganderkesee sieht, sind Menschen unterschiedlichster Herkunft im munteren Gespräch miteinander, Kinder, die lachend umherlaufen und sich auf der Hüpfburg oder dem Minitrampolin austoben, während immer mehr Salate und Kuchen auf dem großen Buffettisch abgestellt werden und die ersten Geflügel-Steaks und Hackröllchen auf dem Grill brutzeln.

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir