Holler-Neuenwege Die letzten Bissen des Schnitzels und die Pommes kriegt der Gast im Restaurant einfach nicht mehr runter. Er ist pappsatt. Die Essensreste gehen zurück in die Küche. Doch was passiert dann mit den Überbleibseln? Sie dürfen nicht in den Biomüll, sondern müssen vorschriftsgemäß entsorgt werden. Ein Unternehmen, das diese Entsorgung übernimmt, ist etwa die Firma Refood in Holler-Neuenwege.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe