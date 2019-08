Hollwege Schon kräftig in die Höhe gewachsen ist der Neubau des Reitsporthändlers Krämer am neuen Standort in Hollwege gegenüber der Autobahnauf- und abfahrt Westerstede-West. Der Megastore wird in Holzrahmenbauweise errichtet. Ein Zimmereibetrieb ist aktuell dabei, die vorgefertigten Einzelteile vor Ort zu pavillonähnlichen Aufbauten zusammenzufügen.

Kerstin Schumann

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2604 Lesen Sie mehr von mir