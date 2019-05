Hooksiel Fisch ist für den kleinen Lian lebensgefährlich: Der Dreieinhalbjährige hat eine schwere Allergie – selbst wenn nur Fischgeruch in der Luft liegt, schwebt der Junge in Lebensgefahr. Kommt er in Kontakt mit Fisch, schwellen seine Atemwege zu, er bekommt keine Luft mehr und sein Kreislauf droht zu kollabieren. Dann muss schnell sein Notfallmedikament zur Hand sein.

