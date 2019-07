Hooksiel Die Idee kam Enna Kurz beim Radfahren. In ihrer Straße war wieder einer dieser Tage, an denen die Eltern und die Nachbarn ihre Bio-, Restmüll oder Altpapiertonnen nach vorn an die Straße rollten. Jeder vor sein Haus, jeder auf seine Straßenseite.

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir