Horumersiel Janto Just, Streiter für freien Strandzugang, rüstet sich zur erneuten Klage gegen die Gemeinde Wangerland: „Die Wangerland Touristik erfüllt das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nicht und ist uns gegenüber zu keinerlei Zugeständnissen bereit“, sagt er. Er habe sich deshalb hilfsweise an Wangerlands Bürgermeister Björn Mühlena gewandt, damit er die WTG anweist, die Forderungen nach freiem Strandzugang zu erfüllen. „Ich habe aber wenig Hoffnung, dass Herr Mühlena unserem Wunsch nachkommt“, sagt Just. Er hat der Gemeinde/WTG Ende August als Frist gesetzt.

