Hoykenkamp „Das ist gerade nichts für schwache Nerven!“, sagt Birgit Stamerjohanns. Vom zukünftigen Traumhaus, in das die 43-Jährige in diesem Jahr mit ihrer Familie einziehen möchte, ist auf den ersten Blick kaum mehr übrig als die Außenmauern und einige Innenwände. In einem Teil des Wohnzimmers besteht der Fußboden aus nacktem Sand. Vom Erdgeschoss aus reicht der Blick durch nackte Deckenbalken hindurch bis zur Dachdämmung.

Karoline Schulz https://www.nwzonline.de/autor/karoline-schulz Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2745 Lesen Sie mehr von mir