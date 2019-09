Hoykenkamp Die gute Nachricht vorweg: Auf warme Mahlzeiten verzichten muss Familie Stamerjohanns schon mal nicht, wenn sie – nach Plan noch in diesem Monat – in ihr Traumhaus in Hoykenkamp einzieht. Die schlechte Nachricht: Abgeschlossen sein wird die Sanierung des 130 Jahre alten Bauernhauses dann noch nicht. Schon jetzt steht fest, dass die drei vorerst noch mit einigen Provisorien leben müssen.

Karoline Schulz https://www.nwzonline.de/autor/karoline-schulz Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2745 Lesen Sie mehr von mir