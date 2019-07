Hude „Das sieht schon mal top aus“, hatte sich Bürgermeister Holger Lebedinzew noch am Samstagabend darüber gefreut, wie hell und freundlich sich die Rampe zum Bahnhofstunnel an der Hohen Straße präsentierte. Maler hatten die beschmierten Wände gerade in der Woche zuvor weiß gestrichen im Zuge des von der Gemeinde in Angriff genommenen Verschönerungsprogramms.