Hude Ein Parcours der etwas anderen Art ist in der Reithalle der Familie Geue an der Linteler Straße in Hude aufgebaut und es sind auch keine Pferde, die über die Hindernisse springen. Stattdessen wagen sich kleinere, flauschigere Tiere an die Hürden heran: Kaninchen sind es, die hier gerade Steil- und Weitsprünge trainieren.