Hude Wer einen Spaziergang durch den Wald unternimmt oder kleine grüne Wege entlang läuft, sollte ab und zu mal nach unten sehen. Denn dort versteckt sich so manche Pflanze, in der viel mehr steckt, als es den Anschein hat. Dass weiß Anna Blume, die unter anderem Kräuterführungen in Hude und Umgebung anbietet. Die NWZ hat sich mit der gebürtigen Hannoveranerin An der Imbäke beim Nordenholzermoor getroffen und sich einmal auf den Weg ins Grüne gemacht.

