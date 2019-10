Hude Gute Nachricht für alle Huder, die schon sehnsüchtig auf die Wiedereröffnung des sanierten Hallenbades im Klosterort warten: Am Samstag, 2. November, 13 Uhr, ist es endlich so weit. Zwei Wochen nach dem ursprünglich geplanten Termin der Wiedereröffnung können die Wasserratten das Bad endlich wieder in Beschlag nehmen. Seit Sommer 2018 hatten die Huder darauf verzichten müssen.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe