Hude Neue Böden, neue Farben, neues Mobiliar und eine neue Raumaufteilung: Die Hauptstelle Hude der Vereinigten Volksbank Ganderkesee/Hude/Bookholzberg/Lemwerder wird in den nächsten Wochen umfangreich modernisiert. Alles mit Blick auf noch mehr Kundenfreundlichkeit. Schon an diesem Freitagmittag geht es los, wie Bankvorstand Jürgen Kikker berichtete. Um 12 Uhr statt um 16 Uhr schließen am Freitag die Türen. Der Selbstbedienungsbereich bleibt davon unberührt. Die Bank ist weiterhin bis 18 Uhr telefonisch erreichbar an diesem Tag.

Dieser -Artikel ist exklusiv für unsere Abonnenten. Jetzt weiterlesen: nur 1,- € im 1. Monat danach 7,90 € & mtl. kündbar Kennenlern-Angebot sichern oder Tagespass für 1,79 € Bereits NWZ-Abonnent? Jetzt anmelden E-Mailadresse Passwort {{login.alert}} Passwort vergessen Login {{login.alert}} Noch nicht registriert ? Als Abonnent der Nordwest-Zeitung und des NWZ-ePapers haben Sie den vollen Zugriff nach einmaliger Freischaltung bereits inklusive! Zugang freischalten Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an Rufen Sie uns an unter 0441 - 9988 3333, schreiben Sie uns eine E-Mail an leserservice@NWZmedien.de oder schauen Sie in unsere Hilfe