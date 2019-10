Hude Auch einige Tage nach der Auswärtsniederlage beim TuS Jahn Hollenstedt können die Verantwortlichen der HSG Hude/Falkenburg die unschönen Vorkommnisse rund um das Handball-Oberligaspiel nicht einfach so beiseite schieben. „Ich hoffe einfach, dass unsere Spielerinnen das alles so schnell und so gut wie möglich aus den Köpfen bekommen“, sagt Lars Osterloh, Trainer der HSG-Handballerinnen. Seine Mannschaft war am Samstag in Hollenstedt über die gesamte Spieldauer von einer Zuschauergruppe übelst beleidigt worden. Kurz vor Ende wurde das Huder Team während einer Auszeit noch mit Bier bespritzt. Das 30:32 aus Sicht der Gäste geriet da fast zur Nebensache.

