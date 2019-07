Hude Auf der Herdplatte kocht eine Soda-Seifen-Brühe, im Mörser wird eine Natron-Creme umgerührt und mit der Käsereibe Seife gerieben. Fünf Frauen haben am Montag im Kulturcafé in Hude Deo und Waschmittel selbst gemacht. Sie wollen auf diese Weise Verpackungen einsparen und Plastik vermeiden. Ein weiterer Termin ist nach den Ferien. Am Montag, 26. August, zwischen 10 bis 12 Uhr sollen unter dem Motto „Umweltfreundlicher Hausputz“ weitere Rezepte im Kulturhof beim Kulturcafé ausprobiert werden.