Hude /Wüsting Kunst, Ökologie und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen – das praktiziert Insa Winkler in ihrem Garten in Wüsting, der seit neustem zum Färberpflanzen-Netzwerk Sevengardens gehört. Es geht darum, Farben aus der heimischen Vegetation herzustellen, die dadurch sowohl ökologisch als auch nachhaltig sind. Dabei würden traditionelle Methoden verwendet, die die Menschen schon vor Jahrhunderten nutzten, erläutert Winkler.