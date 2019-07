OLDENBURG - Seit knapp zwei Wochen ist der neue Chef da: Sven Uhrhan verantwortet seit dem 1. Juli als Dezernent die Bereiche Bau, Verkehr und Umwelt. Schwarzes, kurzärmeliges Hemd, keine Krawatte, modische Brille: So empfängt der 38-Jährige in seinem Büro mit den orangefarbenen Wänden. Seine Vorgängerin Gabriele Nießen hat ihm den Raum so hinterlassen. Zu grell für seinen Geschmack. „Ich denke, dass das noch mal geändert wird.“