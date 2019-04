Ipwege Die geplante Umsiedlung des Rasteder Entsorgungsunternehmens Bohmann von der Kleibroker Straße ins Gewerbe- und Industriegebiet am Autobahnkreuz Oldenburg-Nord in Ipwege wird von der dort ansässigen Firma Broetje Automation kritisch gesehen. Geschäftsführer Lutz Neugebauer sagte bei einem Besuch des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) am Donnerstag: „Wenn Herr Bohmann hier eine Müllverwertung aufbaut, dann werden wir als Broetje Automation hier weggehen.“ Man habe seinerzeit sehr flexible Pachtverträge ausgehandelt, sagte Neugebauer.