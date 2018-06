Jeddeloh Im 1300-Einwohner-Ortsteil Jeddeloh II steigt die Vorfreude: An diesem Freitagabend wird endlich ermittelt, gegen wen der Ammerländer Fußball-Regionalligist in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten wird. Die Fans und Verantwortlichen des SSV werden ab 22 Uhr der Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski ganz genau auf die Finger schauen, wenn sie im Anschluss an die Übertragung des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Paarungen ermitteln wird. Das Länderspiel (Anpfiff um 19.30 Uhr in Leverkusen) und die anschließende Auslosung werden live von der ARD übertragen.

