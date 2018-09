Jeddeloh I Wie groß ist er? Ist er noch weiter gewachsen? Die Spannung steigt, als die Azubis der Baumschule „Zu Jeddeloh Pflanzen“ die Schutzfolie über einem Riesenkürbis abnehmen, um seinen Umfang nochmals zu messen: 3,80 Meter sind es mittlerweile. „Der Kürbis müsste jetzt etwa 300 Kilogramm wiegen“, sagt Alexander Krüger. Der 19-Jährige startete vor eineinhalb Jahren mit fünf weiteren Auszubildenden – zwei von ihnen sind mittlerweile Gesellen – das Kürbis-Projekt. Die Nachwuchsbaumschulgärtner wollen Ende September an den 14. Niedersächsischen Kürbismeisterschaften teilnehmen, die während der Landesgartenschau in Bad Essen stattfinden. Am 22. September ist der Termin.

