Jeddeloh Ii Es ist die erste Jakkolo-Goldmedaille überhaupt für Deutschland. Carmen Harms hat es geschafft, die Dominanz der schier unschlagbaren Niederländerinnen zu brechen. In einem Herzschlagfinale, in dem sie führte, die Führung abgab und am Ende doch wieder zurückeroberte, griff sie in Wüsting nach dem Titel. „Dann brach der Jubel los“, erinnert sich die 55-Jährige an den magischen Moment, als ihre Gegnerin die letzte Scheibe verwarf.

Ingo Schmidt https://www.nwzonline.de/autor/ingo-schmidt Redakteur

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2612 Lesen Sie mehr von mir