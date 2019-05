Jever Seit August 1961 trennte Stacheldraht den Osten vom Westen Deutschlands. Der wurde in den kommenden Jahren ersetzt durch Betonelemente, Holzblöcke, Panzer und 50 000 Volksarmisten – Menschen aus dem Osten sollte der Übertritt in den Westen unmöglich gemacht werden. Viele Fluchtversuche von DDR-Bürgern endeten tödlich. 28 Jahre teilte die Mauer Deutschland in zwei Teile. Die DDR-Propaganda bezeichnete die Mauer als „antifaschistischen Schutzwall“, der die Bürger vor dem kapitalistischen Westen schützen sollte.

