Jever Dänen lügen nicht – oder: Wer sagt die Wahrheit? Im so genannten Falschgold-Prozess vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Jever ist am Montag die Verhandlung gegen einen jungen Schortenser fortgesetzt worden, dem Betrug in 41 Fällen vorgeworfen wird. Über die Auktionsplattform Ebay soll er unter wechselnden Aliasnamen unechte Goldplättchen und -barren sowie Krügerrandmünzen verkauft und seine aus dem ganzen Bundesgebiet und benachbarten Ausland stammenden Kunden um tausende Euro betrogen haben.

