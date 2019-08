Jever Es bleibt spannend im so genannten Falschgold-Prozess vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Jever: Am elften Verhandlungstag am Montag verlas die Vorsitzende Richterin mehrere Artikelbeschreibungen aus den Ebay-Goldgeschäften des Beschuldigten. Diese Produktbeschreibungen bestätigen zumindest die Aussagen des 25-jährigen Schortenser, er habe seine Ware stets als „vorsichtshalber ungeprüft/unecht“ angeboten.

