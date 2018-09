Jever /Schortens Als Quin­tino Ferro im Frühjahr 1978 früh morgens mit seinem kleinen Koffer voller Hoffnungen auf dem Bahnhof in Jever ankam, da ahnte er noch nicht, wie sehr diese Reise in den hohen Norden sein Leben für immer verändern würde. Ein paar Wochen lang arbeiten und gutes Geld verdienen als Tellerwäscher wollte er in der Kleinstadt. Von der wusste er nur, dass sie wie seine Heimat Salento in Apulien ebenfalls nah am Meer liegt. Ein Freund, der schon eine Weile in Deutschland war und in einem italienischen Lokal in Wilhelmshaven arbeitete, hatte ihn ermuntert, ihn zu besuchen in Germania.

