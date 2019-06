Jever In einem herrschte Einigkeit bei Anliegern und Bürgermeister: Wenn denn die Spielplätze Georg-von-der-Vring-Straße und Am Mühlentief schon stillgelegt und als Baugrundstücke verkauft werden müssen, dann soll sich die Bebauung in die Umgebung einpassen. Heißt: Keiner will, dass dort Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Das sollen Rat und Verwaltung bei der Aufstellung der Bebauungspläne berücksichtigen, fordern die Anlieger.

