Jever Ich bin kein richtiger 68er, da war ich erst dreizehn – aber ich habe das Thema intensiv nachgearbeitet. Lange Zeit interessierte mich Politik nicht, entsprechend wenig wusste ich. Einer der frühesten Eindrücke von 68 rührt von einem älteren Mitschüler her. Dr. Petry, damals Lehrer am Mariengymnasium in Jever, kündigte ihn mit den Worten an: „Es kommt ein Neuer in die Klasse, das ist ein Pyromane, der feuerspeiende laufende Enten baut.“