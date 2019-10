Jeverland Tankstelle oder Supermarkt, Restaurant- oder Kinobesuch: Wir zahlen ganz selbstverständlich mit EC-Karte oder digital via Smartphone – immer öfter auch kleinere Beträge. In nahezu allen Branchen des Einzelhandels ist das gang und gäbe, im europäischen Ausland noch viel mehr als hierzulande. Doch beim Brötchenkauf in der Bäckerei lacht Bargeld. Bargeldlos ist dort noch die große Ausnahme.

Oliver Braun https://www.nwzonline.de/autor/oliver-braun Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965313 Lesen Sie mehr von mir