Käseburg /Hannover Ein kleines, 30 mal 40 Zentimeter großes Bild aus dem beschaulichen Käseburg sorgt im großen Hannover für ganz schön viel Aufregung. Im Juli dieses Jahres hatte der Braker Künstler Eckhard Berger im Beisein von Heiko Wöhler und Harry Grotheer (alle Bürgerinitiative „AtommülldepoNIE“) sein Bild mit dem Titel „Der Aufschrei“ an Dr. Jan-Christoph Weise übergeben. Eigentlich sollte Umweltminister Olaf Lies (SPD) es bei einem Gespräch über die Eignung der Deponie Käseburg für die Einlagerung von freigemessenem Abfall aus dem Kernkraftwerk Unterweser entgegennehmen. Doch der Minister ließ sich seinerzeit vertreten. So also nahm sein Büroleiter das Mahnkunstwerk an.

