Kapstadt /Oldenburg Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt in der Steinhoff-Bilanzaffäre aktuell gegen vier Beschuldigte. Das teilte Thorsten Stein, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung mit. Es geht um mögliche Bilanzfälschung – in der Fachsprache heißt das „unrichtige Darstellung nach Paragraph 331 des Handelsgesetzbuches“. Unter den Beschuldigten „befinden sich drei ehemalige Führungskräfte des Konzerns“, so Stein. Der Konzern hat seine Wurzeln in Westerstede. Er wird aber seit gut 20 Jahren von Südafrika aus geführt.