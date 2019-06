Kayhausen /Bad Zwischenahn Kleine Dorfbäckereien werden selten, auch im Ammerland. Da ist es fast schon überraschend, wenn ein junger Mann sich entscheidet, mit einem solchen Betrieb den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das tut Leroy Boehm. Der 25-Jährige ist ab dem 1. Juli neuer Chef in der Bäckerei Bohne an der Oldenburger Straße in Kayhausen.

